Итоги международного конкурса-фестиваля «Соловей мира» подведут в Петербурге

В Северной столице 10 февраля 2023 года состоится концертная программа с участием эстрадно-джазового оркестра для финалистов международного вокального конкурса «Соловей мира». В программе праздника – выступление опытных мастеров вокала и молодых артистов, участников фестиваля талантов. Гостей ждут во Дворце Белосельских-Белозерских (Невский пр., д. 41).

Международный конкурс-фестиваль «Соловей мира» — эксклюзивный вокальный конкурс, участие в котором позволит молодым исполнителям найти себе наставника из творческой музыкальный среды. С победителями будут работать члены жюри конкурса, популярные артисты Москвы и Санкт-Петербурга, вместе с которыми лидеры конкурса будут готовить конкурсную программу на 2-й этап фестиваля, участвовать в звездных мастер-классах и получать индивидуальные уроки вокального мастерства.

Завершит фестиваль-конкурс «Соловей мира» этого года третий, финальный, этап – торжественная церемония и награждение участников. Она пройдет 12 февраля 2023 года на площадке Дома журналистов в Санкт-Петербурге (Невский пр., д. 70).

Первый этап конкурса-фестиваля состоялся в ноябре 2022 года. Участники получили возможность выступить на лучших сценах Петербурга, а победители включены в концертную программу с эстрадно-джазовым оркестром.

Конкурс-фестиваль – это своего рода кастинг, который помогает не только продемонстрировать свои навыки профессионалам, но и становится площадкой притяжения для творческой молодежи, где она находит себе близких по духу наставников и друзей.