Петербуржским полицейским и дружинникам подняли премии

Сотрудникам Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и народным дружинникам увеличены количество и размер премий. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так, количество премий лучшим участковым увеличили до 30, при этом размер каждой составит 35 тысяч рублей. В то же время количество премий за отличное исполнение обязанностей по охране правопорядка на территории Санкт-Петербурга увеличено до 500 — по 25 тысяч рублей каждая.

Инспекторы по делам несовершеннолетних теперь смогут претендовать на 35 тысяч рублей, а всего премий будет 30. До 110 премий увеличили за активное участие в охране общественного порядка в Санкт-Петербурге, каждая из которых составит по 24 тысячи рублей.

Народные дружинники смогут получить по 35 тысяч рублей. всего премий — 30, говорят в Смольном.