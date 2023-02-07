Электромобиль теряет привлекательность в глазах Россиян

В столичных дилерских центрах появились электрокары «Москвич», данное направление автомобилестроения сейчас активно развивается в России. При этом 70% россиян еще не готовы пересесть на электрические автомобили, следует из данных исследования, проведенного сервисом SuperJob.

Согласно данным, полученным в результате опроса среди 1600 автовладельцев со всех округов России, 7 из 10 респондентов пока не готовы отказаться от своего авто в пользу электрокара. Два года назад – в 2021 году – их число было меньше: 64%.

«В нашей стране пока недостаточно развита соответствующая инфраструктура»; «В нашем регионе тяжело использовать круглогодично. Заряжать негде», – объясняют свою позицию опрошенные.

Следует также отметить, что о покупке электромобиля задумываются 18% россиян. При этом мужчины чаще женщин рассматривают такую возможность: 20% против 12% соответственно.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что китайский автопроизводитель BAW собирается развернуть производство в Санкт-Петербурге.

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