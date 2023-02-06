Китайский автопроизводитель BAW собирается развернуть производство в Петербурге

Китайская автомобилестроительная компания BAW достигла предварительной договоренности с дилером «Рольф» о продажах продукции завода на территории Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в городском комитете по внешним связям.

Как сообщил заместитель председателя комитета Арби Абубакаров, в настоящий между компаниями ведутся переговоры касательно поставок товаров. Предполагается, что в будущем также может начаться производство BAW на территории Санкт-Петербурга.

Если соглашение с BAW об официальных продажах транспортных средств в России будет достигнуто, партнеры смогут получать поставки деталей из Китая, а также обслуживать автомобили в сервисных центрах, сообщает Агентство Бизнес Новостей (АБН).

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербург может вернуться южнокорейский автопроизводитель Kia. В то же время, согласно планам «АвтоВАЗа» на предприятии, также расположенном в северной столице, намерены выпустить 10 тысяч автомобилей под брендом LADA до конца текущего года.