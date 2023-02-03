Автоэксперт рассказал, каким будет будущее авторынка Петербурга

На фоне падения производства легковых автомобилей на 67% в 2022 году и ухода иностранных производителей из России, особое внимание привлекают к себе процессы, происходящие в Санкт-Петербурге вокруг производств Hyundai и Nissan. Gazeta.spb узнала о будущем развития рынка в регионе у автоэксперта Дмитрия Попова.

«Явно наметилась тенденция к кооперации между казанскими автопроизводителями из Hyundai и заводом, расположенным в Санкт-Петербурге», – заявил он, объяснив, что сейчас в регионе идет производство кузовов для казахстанских производств. Там, в свою очередь, ведется сборка самих автомобилей.

По мнению собеседника издания, продолжение этого взаимодействия позволит «возродить» весь комплекс Hyundai в регионе, включающий также моторный завод и предприятие, производящее автокомпоненты.

Некоторое время назад топ-менеджер автозавода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР), расположенного в Санкт-Петербурге, Чон Хенчхоль заявил о том, что южнокорейская компания активно сотрудничает с Министерством промышленности и торговли РФ и городской администрацией по возвращению в страну.

«Renault и Nissan также рано списывать со счетов. Они от нас ушли, но оставили не захлопнутой дверь», – прокомментировал Дмитрий Попов ситуацию с петербургским заводом, перешедшим в собственность «АвтоВАЗа». Известно, что по планам компании на предприятии намерены выпустить 10 тысяч автомобилей под брендом LADA до конца текущего года.

При этом, подчеркнул автоэксперт, договор о передаче активов предполагает, что западные автопроизводители могут однажды вернуться на рынок и, компенсировав затраты на развитие производства, вернуть себе пакет акций.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по мнению Дмитрия Попова, у российского авторынка есть реальные возможности отбить падение производства легковых автомобилей на 67%.