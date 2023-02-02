Автоэксперт о подъеме российского рынка: на это не просто можно, а нужно рассчитывать

По данным Росстата, производство легковых автомобилей в России в 2022 году обвалилось на 67% и достигло исторического минимума в 450 единиц. Впрочем, отчаиваться еще рано, ведь у рынка есть все шансы «отбить» эти цифры, считает автоэксперт Дмитрий Попов.

«В принципе на отбитие этой цифры (падения на 67% — прим. ред.) не просто можно, а даже нужно рассчитывать. Понятно, что в условиях, когда геополитическая ситуация развивалась быстрее, чем экономика, а производители ушли с рынка, производство сократилось до минимума», – заявил он, отметив также проблемы с логистикой как одну из причин обвала рынка.

В то же время, подчеркнул собеседник издания, можно утверждать, что дальнейшие перспективы подъема автомобильного рынка в России уже успели «прорисоваться». Так, например, в России активно заняты крупноузловой отверточной сборкой китайские производители. Готовые комплекты запчастей импортируются в страну и здесь собираются в полноценные автомобили.

«Но это все-таки несет больше имиджевый характер», – добавил Дмитрий Попов.

В качестве основного пути, который позволил бы отечественному авторынку «встать с колен», он отметил увеличение уровня локализации производства, способствующий его дальнейшей автономии. К этому можно прийти, «если не сидеть сложа руки», подчеркнул эксперт.

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