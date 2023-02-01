Производство легковых автомобилей в России упало на 67%

По данным Росстата, производство легковых автомобилей в России в 2022 году на фоне введения масштабных санкций и ухода из страны иностранных автоконцернов обвалилось на 67%, до исторического минимума в 450 тысяч единиц.

В декабре показатель выпуска был самым высоким, поднявшись по отношению к показателю ноября в 1,7 раза (на 70%), до 40,3 тысячи штук (-68% к уровню декабря 2021 года).