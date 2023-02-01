Производство легковых автомобилей в России упало на 67%

По данным Росстата, производство легковых автомобилей в России в 2022 году на фоне введения масштабных санкций и ухода из страны иностранных автоконцернов обвалилось на 67%, до исторического минимума в 450 тысяч единиц.
В декабре показатель выпуска был самым высоким, поднявшись по отношению к показателю ноября в 1,7 раза (на 70%), до 40,3 тысячи штук (-68% к уровню декабря 2021 года).
Самое глубокое годовое падение производства в современной российской истории до этого фиксировалось Росстатом в 2009 году. Тогда было выпущено 597 тысяч легковых машин (-59,4% к 2008 году).
Тем не менее в разговоре с Gazeta.SPb член совета директоров ГК «Июль» Алексей Деткин отметил, что дилеры уже постепенно адаптируются под новую реальность.
«По крайне мере не слышно о каких-либо крупных закрытиях дилерских центров. Часть дилеров переключилась на рынок автомобилей с пробегом, часть — на автомобили китайского автопрома. Безусловно, проще сейчас тем, кто еще в начале кризиса задумался о перестраивании бизнеса. Соответственно тем, кто жил надеждой о возвращении ушедших брендов», — прокомментировал эксперт.