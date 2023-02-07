Цифровой марафон компании «Ростелеком»: как развивается и модернизируется инфраструктура благодаря современным технологиям

В 2022 году компания «Ростелеком» продолжает развивать цифровую инфраструктуру Петербурга и Северо-Запада. В регионе проложено 2000 км волоконно-оптической линии связи. Жители 33 малых населенных пунктов получили возможность пользоваться услугами связи в рамках проекта по устранению цифрового неравенства.

Новый этап развития программы предусматривает более широкие возможности: компания «Ростелеком» совместно со своей «дочкой» Tele2 устанавливает в малых населенных пунктах вышки мобильной связи.

«Для выбора подходящей локации специалисты, в первую очередь, проверяют, есть ли в определенном населенном пункте покрытие сетей других мобильных операторов. Если такового нет – принимается решение о строительстве. Протягивается оптоволоконный кабель, ставится столб или другая опора, размещается оборудование», – уточнил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

Также компания «Ростелеком» активно участвует в цифровизации школ. В петербуржских школах уже 74 образовательных учреждения оборудованы Wi-Fi точками для доступа преподавателей к интернету, которые позволяют организовывать образовательный процесс интересно и интерактивно. В Великом Новгороде – 150 таких школ, в Калининграде – 205.

Пять тысяч камер видеонаблюдения установила компания «Ростелеком» (является крупнейшим подрядчиком развития «Безопасного города») в Петербурге в 2022 году. На настоящий момент в Северной столице работает около 72 тысяч камер, которые помогают контролировать безопасность на улицах города. Все камеры оборудованы технологией распознавания лиц.

Отметим, что число правонарушений в Петербурге сократилось на 7% по сравнению с 2021 годом, а с помощью системы видеонаблюдения удалось раскрыть 1300 преступлений.

Положительная динамика наблюдается и в статистике по предотвращению ДТП. По данным Госавтоинспекции число аварий в 2022 году сократилось на 17,3%. Напомним, что сейчас в Петербурге работает 900 мониторинговых комплексов для водителей, почти половина из которых была установлена в последние два года.

В 2023 году компания «Ростелеком» будет продолжать работу по модернизации сетей в историческом центре Петербурга, а также по замене клиентского оборудования на более высокотехнологичное.