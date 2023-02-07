Роспотребнадзор: лихорадки денге в России не будет

На территории Российской Федерации зафиксировали несколько завозных случаев лихорадки денге. Тем не менее, риск дальнейшего распространения заболевания несущественен, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзор.

Несколько завозных случаев лихорадки денге зарегистрировано в России, но риск дальнейшего распространения болезни на территории РФ минимален, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В 2023 году в России зарегистрировано несколько завозных случаев лихорадки денге – два в Красноярском крае и один Республике Татарстан. Отметим, что в РФ ежегодно регистрируются завозные случаи этой инфекции», – цитирует заявление пресс-службы надзорного органа РИА Новости.

Следует отметить, что риск дальнейшего распространения лихорадки денге в России так низок по причине отсутствия благоприятных условий для жизнедеятельности переносчиков. Кроме того, инфекция не переносится от человека к человеку.

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