Эксперт рассказал, как не поддаться на уловки телефонных мошенников

Телефонные мошенники снова и снова придумывают хитрые манипуляции, призванные убедить доверчивых граждан передать им свои средства на добровольной основе. О том, как не поддаться на уловки злоумышленников, рассказал психотерапевт, доктор медицинских наук Андрей Шангин.

По его словам, связываясь с кем-либо по телефону, мошенники никогда не здороваются и выдерживают паузу перед тем, как начать говорить:

«Первая рекомендация – держите паузу. Ничего не отвечайте. Чем дольше вы держите паузу, тем сильнее будет нервничать звонящий. Кроме того, у вас будет время прийти в себя от внезапной информации», – объяснил эксперт в интервью для телеканала «Санкт-Петербург».

Он также отметил, что мошенники усложняют обманные схемы. Сейчас они могут не сразу просить о передаче данных. Более того, у злоумышленников есть свои собственные инструкции, заверяет психолог. Впрочем, у этого есть и плюс: если схема не срабатывает, мошенник бросает трубку.

«Второе, что нужно спрашивать – фамилию начальника и телефон, если вам звонит якобы должностное лицо», – подчеркнул психолог.

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