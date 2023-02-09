МИД: приграничное сотрудничество между Петербургом и Финляндией, странами Балтии и Скандинавией прекращено

Представитель МИД России в Северной столице Владимир Запевалов заявил, что приграничное сотрудничество между Петербургом и Финляндией, странами Балтии и Скандинавией прекращено.

По его словам, как таковых отношений уже и нет, так как в настоящее время разрушены полностью все приграничные программы, все приграничное сотрудничество. Он отметил, что в первую очередь это произошло по вине самого Евросоюза.

В частности, он привел пример с Финляндией, которая изначально была настроена дружелюбно и шла на активное взаимодействие во всех областях. Теперь же страна резко сменила свою позицию, утверждает он.