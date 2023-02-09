Девятилетнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП на Энтузиастов в Петербурге

Вчера, 8 февраля в крайне тяжелом состоянии госпитализировали девятилетнюю девочку после ДТП на Энтузиастов в Петербурге. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

По его словам, 40-летний мужчина за рулем «Киа Рио» ехал по проспекту Наставников от проспекта Косыгина в сторону проспекта Энтузиастов. На регулируемом пешеходном переходе он сбил девочку. Она перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Девочку госпитализировали в медучреждение с открытой черепно-мозговой травмой, в состоянии клинической смерти. За 2022-23 годы водителя один раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.