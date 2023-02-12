«До сих приходят сообщения, что слышали живых»: спасатели из Петербурга подводят итоги разбора завалов в Турции

Несколько дней назад в Турции прошли мощнейшие землетрясения. Спасатели продолжают разгребать завалы разрушенных домов. Помощь оказывают и российские специалисты. Например, в городе Адыяман находятся члены поисково-спасательного отряда «Экстремум» из Петербурга.

«Работали в основном по разбору завалов в кварталах рядом с центральной улицей. Сегодня с утра получили задачи по разведке новых районов города общей площадью почти три квадратных километра. Ночью пришли новости о том, что в соседнем районе города из-под обломков был извлечен живым 2-месячный ребенок через 115 (!) часов», — говорят спасатели.

Более того, к ним до сих пор поступают сообщения, что местные где-то слышали голоса еще живых людей под завалами. Спасательные группы работают в нескольких точках в течение всего дня. Завалов много, при этом сложных, отмечают спасатели. В частности, пришлось погружаться более чем на шесть метров, где это позволяла сделать обстановка.

Фото: поисково-спасательный отряд «Экстремум»