Следком РФ требует возбудить уголовное дело из-за напавших на петербуржца мигрантов

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту причинения телесных повреждений мужчине в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве уточняют, что в социальных сетях появилась информация о том, что группа мигрантов в ходе конфликта причинила телесные повреждения жителю Санкт-Петербурга.

Глава федерального ведомства Александр Бастрыкин поручил региональному следкому возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных результатах его расследования.

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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