Ещё покатаемся? В январе авторынок Петербурга показал уникальный результат

Как сообщают аналитики Ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) и группы компаний «Прагматика», в январе 2023 года индекс контрактования новых автомобилей в дилерских центрах города на Неве увеличился на 19%, если сравнивать с декабрем прошлого года. Рост показателя в первый месяц года произошел впервые за шесть лет наблюдений за его динамикой.

Интересно, что петербургский индекс контрактования оказался значительно позитивнее общероссийского и московского показателей. Они в свою очередь положительную динамику не продемонстрировали.

Что касается лидеров. то ими в Петербурге стали LADA, Chery, Exeed и Omoda. При этом LADA и Chery увеличили свою долю в общем объеме контрактования в Петербурге на 12% и 10% соответственно.

Негативные показатели по итогам января отмечены у Renault и Hyundai. Доля этих брендов в общем объеме контрактования сократилась на 10% и 9% соответственно. В пределах 2-4% упала доля Volkswagen, Mitsubishi, Mazda, KIA, Skoda, BMW, Audi, коммерческих Ford.