Докажи, что патриот: как россияне относятся к отдыху депутатов за границей в период СВО

Инициативу о запрете отпусков за границей чиновникам и депутатам в период специальной военной операции поддерживают 6 из 10 россиян. Об этом сообщает портал по поиску работы SuperJob.

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Поясним, что ранее прозвучала инициатива о запрете депутатам и чиновникам выезжать на отдых за границу во время СВО. Большинство россиян согласны с этой затеей: «За границей все что угодно может произойти — от провокаций до вербовки». Только 23% опрошенных высказались против, отметив, что 15% считают, что инициатива нарушает права человека. Еще 8% просто не хотят лишать общество возможности понять, кто чего стоит — имеется в виду отсылка к тому, кто является настоящим патриотом, а кто нет.

Сторонников запрета на выезд для госслужащих больше всего среди россиян с доходом свыше 80 тысяч рублей (68%). Мужчины одобряют инициативу чаще женщин (65% против 55% соответственно), а опрошенные старше 45 лет — чаще молодежи до 24 лет (64% против 47%).

Работает ли?

Интересно, что в какой-то мере такая система работает не только в теории, но и вполне себе на практике. Например, хорошенько досталось депутату вологодского парламента Дениса Долженко. Его народ и власти «застукали» отдыхающим в Дубае.

Тогда секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заметил, что за время праздников возникло несколько резонансных ситуаций, когда депутаты «проявили себя неадекватно». В том числе эта отсылка касалась и Долженко.

По мнению Турчака, то, что сделал Долженко, попросту неуместно.

«Непростые времена рождают сильных людей. Таких, как наши ребята на фронте. Таких, как те, кто им помогает в тылу. Они приходят на смену тем, кто утратил связь с реальностью», — заявил секретарь генсовета партии.

Глава отделения «Единой России» в заксобрании Санкт-Петербурга Павел Крупник отметил в своей речи, что чиновники и депутаты должны отдавать отчет своим действиям и «вести себя прилично». Как сообщали РИА Новости, так он прокомментировал негласный запрет на выезд из страны для представителей региональных властей. Хотя Крупник добавил, что официальных оснований на выезд всё-таки нет.

От народа же прилично досталось депутату из Курской области — Максиму Васильеву. Тот решил поздравить жителей с Новым годом, находясь в Мексике.