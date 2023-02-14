Движение по площади Академика Лихачева ограничат до октября

В трех районах Петербурга ограничат движение на некоторых улицах с 16 февраля. При этом на некоторых объектах работы затянутся до середины осени.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) предупредила петербургских автолюбителей о планируемых ограничениях на дорогах трех районов города.

Так, в Красносельском районе с 16 по 25 февраля из-за прокладки инженерных сетей закроют движение у дома 75 по Московской улице в Горелово. Объехать участок можно по улице Можайского, Красной и Дачной улицам, а также по улице Московской и Максима Горького.

Кроме того, Курортном районе в этот же временной промежуток будет закрыто сквозное движение транспорта по Курортной улице в Сестрорецке от Пляжной улицы до Парковой улицы.

Дольше всего дорожники будут работать в Петроградском районе. Здесь до 9 октября будет ограничено движение по площади Академика Лихачева.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в зоне платной парковки в Петроградском районе появятся 80 паркоматов и более тысячи информационных табличек.