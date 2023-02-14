Петербургских автолюбителей будут поджидать 80 новых паркоматов в Петроградском районе

В зоне платной парковки в Петроградском районе появятся 80 паркоматов и более тысячи информационных табличек с номером парковочной зоны и информацией о способе оплаты.

В Петроградском районе появятся 80 паркоматов и свыше 1138 информационных табличек, которые появятся к началу работы платного парковочного пространства в районе. Платить за остановку надо будет с 1 июля текущего года (за исключением территории Крестовского острова, там зона платной парковки появится 1 октября). Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

Жителям района предлагают оформить льготное парковочное разрешение резидента — за 1800 рублей в год можно будет парковаться в любой части района. Напомним, что в настоящий момент владельцы машин категории A и M платят за парковку 38 рублей в час, категория B – 100 рублей в час, категория C – 190 рублей в час.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржские власти хотят в тестовом режиме опробовать систему поминутной оплаты парковки после второго часа.