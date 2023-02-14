В Петербурге закатают в асфальт 2,3 млрд рублей федеральных субсидий

В текущем году в Петербург из федерального бюджета направят 2,3 миллиарда рублей по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Часть денег пойдет на ремонт, а часть — на строительство новых трасс.

На реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Петербурге из федерального бюджета выделили несколько миллиардов рублей. Как рассказали в Смольном, на ремонт дорог пойдет один миллиард, а на строящиеся объекты — 1,3 млрд рублей. Из городского же бюджета выделят несколько больше — 12 млрд рублей.

На все эти деньги в 2023 году планируется отремонтировать около 60 дорожных объектов общей протяженностью 130 км, а построить — развязку на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что ГАТИ дала добро на ремонт станции «Сенная площадь» с 27 февраля.