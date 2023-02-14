Съемки фильма станут помехой на петербургских дорогах 17 и 19 февраля

Из-за съемок художественного фильма «Банда Зигзаг» 17 и 18 февраля с 00:00 до 23:59 будет запрещено останавливаться или проезжать по некоторым адресам в центре Петербурга.

Петербургские автолюбители столкнутся с некоторыми неудобствами из-за съемок фильма «Банда Зигзаг». Как сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту, 17 и 19 февраля с 00:00 до 23:59 будет запрещена остановка в Банковском и Москательном переулках (а с 6:00 до 23:59 и проезд по ним), а также по четной стороне канала Грибоедова от Мучного переулка до улицы Ломоносова (с шести утра также на десять минут будут закрывать проезд проезд), а по нечетной — от переулка Сергея Тюленина до дома 41.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что трех районах Петербурга ограничат движение на некоторых улицах с 16 февраля. При этом до 9 октября будет ограничено движение по площади Академика Лихачева.