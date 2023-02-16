Убийственная дружба: в Ленобласти мужчина скинул своего друга с дамбы в реку

В Петербурге местного жителя признали виновным в убийстве друга. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Петербургу и Ленобласти.

Всё случилось еще в сентябре 2022 года на берегу реки Селезневка в поселке Кравцово Выборгского района. Там подсудимый избил потерпевшего руками и ногами в область головы. Из-за травм мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, мужчина скинул тело в реку. Его нашли спустя два дня у дамбы реки Селезневка.

Подсудимый отрицал свою причастность к указанному выше преступлению. Он утверждал, что это несчастный случай. Якобы потерпевший по неосторожности упал с дамбы, будучи пьяным. По результатам рассмотрения дела присяжными заседателями вынесен обвинительный вердикт.

Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, удовлетворив также гражданский иск потерпевшей (матери погибшего) о возмещении причиненного морального вреда на сумму 1 000 000 рублей.