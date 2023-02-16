В Петербурге 94-летняя блокадница скончалась из-за ожогов от прорыва трубы

В Петербурге на Штурманской улице скончалась после ванны с кипятком 94-летняя пенсионерка. Об этом сообщает источник издания в правоохранительных органах.

Все случилось из-за протекшего крана, если быть точнее, то сломался смеситель. Квартиру помогли открыть соседи, у которых были ключи. Как выяснилось, 94-летняя женщина получила ожоги третьей степени, несовместимые с жизнью. Тело передали скорой помощи.

Следственный комитет уже подключился к расследованию. По данным ведомства, пожилая женщина проживала одна, из квартиры не выходила, передвигалась с помощью ходунков и ей оказывалась плановая помощь социальным работником. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза