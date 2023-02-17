Don’t speak: в России можно говорить только на русском?

Русский язык в России решили спасать. Вчера, 16 февраля, во втором и третьем чтениях был принят закон о защите русского языка. Рассказываем, что теперь и как.

О законе

По закону иностранные заимствования можно будет использовать, если для них нет общеупотребительного аналога в русском языке. Нормы современного русского литературного языка и допустимые иностранные заимствования закрепят в нормативных словарях и справочниках. Порядок их формирования определит Правительство России.

Где обязательно использовать теперь русский язык? В список сфер, в которых использование русского языка обязательно (ст. 3 закона «О государственном языке Российской Федерации»), новый закон включает:

• образование (с учетом особенностей, установленных законодательством об образовании);

• государственные и муниципальные информационные системы;

• информацию для потребителей товаров, работ и услуг. Депутаты отметили, что к этой сфере поступает особенно много претензий от граждан.

Если в этих сферах наряду с русским языком используется иностранный, то оба текста должны быть идентичными по содержанию, равнозначными по размещению и техническому оформлению (иметь одинаковые параметры — цвет, тип и размер шрифта).

«Органы госвласти будут обязаны обеспечивать защиту и поддержку государственного языка России, а также право граждан РФ его использовать. Федеральные органы государственной власти в пределах своей компетенции будут разрабатывать законы и иные нормативные правовые акты, а также госпрограммы, направленные на защиту и поддержку русского языка», — говорят власти.

Мнения

Что ж, если вы мечтали изобрести машину времени и попутешествовать куда-нибудь в прошлое, то отчасти у вас это получится. Как это сделать, рассказал депутат Госдумы Евгений Федеров.

Из русского языка нужно убрать «мэров», «вице-премьеров», «референдумы» и «муниципалитеты». Об этом в разговоре с URA.RU заявил Евгений Федоров, комментируя принятый ГД законопроект о защите русского языка от чрезмерных заимствований.

По его мнению, эти слова нужно убрать в первую очередь, потому что у них есть российские аналоги. Итак, референдумы он предлагает переименовать в вече, мэров — в глав и губернаторов, вице-премьеров — в заместителей. Муниципалитет он и вовсе назвал антирусским словом, не то что «самоуправление». Федоров при этом уверил, что у слова «президент» аналогов нет — «он не царь и не председатель», поэтому его нужно обязательно оставить. Правда, он рассматривает такой вариант как «глава государства»

Также он отметил, что почти все слова в политическом русском языке не имеют аналогов, хотя являются заимствованными. Все из-за того, что «политическая система России полностью иностранная».

Представлен уже и список слов, которые стоит заменить в первую очередь. Это скулшутинг, джоггинг, журнализм, спуфинг и клаббинг. Таким мнением поделилась первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.

«Как депутат я понимаю, что важно говорить понятным языком для людей, на которых мы работаем. Законодателям надо руководствоваться в первую очередь правилами русского языка, уметь найти общеупотребительный аналог иностранному слову», — сказала Яна Лантратова.

Выводы

Что ж, если вы не педагог и не госслужащий, то поспикать и покринжевать вы пока еще можете. Поиск аналогов, уход от англицизмов — это, может быть, и имеет смысл. Однако, пожалуй, куда важнее бороться не со словом «скулшутинг», а с самим явлением.

Если вдруг закон распространится и на простых граждан, то знайте, что носить боди, лонглисливы, джинсы, свитера и смокинги больше не выйдет, как и есть джем, чипсы и крекеры. Также можно забыть про дефолт, дедлайны, дилеров, риэлторов. стартапы.

Не сможете вы и поиграть в баскетбол, волейбол, гандбол, бейсбол. Из современных, у молодёжи больше не получится скинуть пруфы, обозвать хикканом или ботярой.