Маленькая жительница Невского района хотела покормить бездомную собаку, а попала в больницу

Полицейские Невского района проводят проверку после сообщения из больницы: к медикам попала десятилетняя девочка с прокушенной губой. Несовершеннолетняя хотела покормить бездомную собаку.

В субботу, 18 февраля, в полицию Невского района поступило сообщение из больницы. Медики сообщили, что к ним поступила десятилетняя девочка с травмой губы. Со слов пострадавшей, она хотела покормить бездомную собаку, потянулась к ней, а та не оценила доброго порыва души и укусила школьницу.

«Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка», — заключили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Красносельском районе питбуль, которого выгуливали без поводка и намордника, покусал девятилетнюю девочку. Школьницу доставили в больницу в тяжелом состоянии.