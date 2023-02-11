Встреча с питбулем без намордника отправила петербургскую школьницу в больницу

В Красносельском районе питбуль, которого выгуливали без поводка и намордника, покусал девятилетнюю девочку. Школьницу доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку после происшествия в Красносельском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, вечером 10 февраля во дворе дома на улице Пионерстроя на девятилетнюю девочку напала собака.

Стражи порядка установили, что 51-летний хозяин питбуля выгуливал своего питомца без поводка и намордника. Такая халатность привела к тому, что школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии в медицинское учреждение.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Ленобласти задержали женщину, которую подозревают в покушении на убийство сына. Пойти на такой шаг мать побудил алкоголь.

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