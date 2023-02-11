В Тосно задержали пьяную мать из-за покушения на убийство сына

В Ленобласти задержали женщину, которую подозревают в покушении на убийство сына. Пойти на такой шаг мать побудил алкоголь.

В Тосненском районе Ленобласти задержали женщину, которую подозревают в покушении на убийство. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета региона, злоумышленница чуть до смерти не избила собственного сына.

Происшествие случилось 9 февраля. В этот день подозреваемая перебрала с алкоголем, после чего поссорилась со своим 29-летним сыном. Когда словесные аргументы закончились, в ход пошли боевые приемы — мужчине досталось несколько раз по голове.

«До конца довести преступление женщина не смогла по независящим от нее обстоятельствам, поскольку потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь», — отметили в ведомтсве.

Теперь разбираться в семейных драмах будут следователи, которые уже запросили суд поместить женщину под стражу.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Петербург неизвестный напал с ножом напал на отца и сына прямо на автобусной остановке.