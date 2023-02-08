В Петербурге задержали напавшего с ножом на отца и сына

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в нападении на автобусной остановке. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все произошло около 6:15 7 февраля на автобусной остановке на Тимуровской улице. Неизвестный с ножом напал на отца и сына, граждан одной из стран ближнего зарубежья.

Оба мужчины получили тяжёлые ранения и были госпитализированы в больницу. Однако 28-летний потерпевший в последствии скончался от полученных травм, его 62-летний отец выжил и в тяжёлом состоянии находится в больнице.

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