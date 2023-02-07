На рейсе «Москва – Барнаул» пьяный дебошир пытался попасть в кабину пилотов

В Барнауле сотрудники транспортной полиции задержали пьяного пассажира, устроившего дебош на борту самолета. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным органов, во время полета пьяный мужчина встал со своего места, после чего начал разгуливать по салону, пытаясь добраться до кабины пилота. Пассажир вел себя агрессивно, провоцировал конфликты и ударил бортпроводника.

Скрутить дебошира удалось совместными усилиями пассажиров и работников авиакомпании. На земле его уже ждали правоохранители:

«Сотрудники Алтайского линейного управления МВД России задержали пассажира авиарейса Москва – Барнаул. Он будет привлечен к административной и уголовной ответственности», – сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

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