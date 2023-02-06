С кулака на пистолет: в Сосновом бору драка закончилась стрельбой

В ночь на воскресенье, 5 февраля, в Сосновом бору конфликт двух мужчин привел к драке, а затем – к стрельбе. Об этом Gazeta.spb рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 5 февраля в 00:24 в полицию Соснового Бора обратился 33-летний мужчины, в которого в ходе обоюдной драки у дома 66 по Молодежной улице, неизвестный открыл огонь из пистолета.

«Потерпевший в средней степени тяжести был госпитализирован», – говорится в тексте сообщения. В нем также отмечается, что стрельба велась из пневматического пистолета.

Позднее стражи порядка выяснили, в ходе обоюдной драки на Липовском проспекте 5-8 в потерпевшего стрелял из пневматического пистолета 22-летний молодой человек. Он сам явился к в отдел полиции для дачи объяснений, после чего был отпущен.

Пневматический пистолет «Stalker s17» был изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что петербуржская полиция поймала мужчину, укравшего банковскую карту у пенсионерки.