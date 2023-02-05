В Московском районе поймали мошенника, обманувшего пенсионерку на 200 тысяч

Полицейские Московского района задержали ранее судимого гражданина за мошенничество в отношении пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

В полицию обратилась 87-летняя пенсионерка, она рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина. Он представился юристом и заявил, что ее племянница попала в ДТП. Для того, чтобы решить вопрос, предлагалось заплатить определенную сумму. В результате женщина передала неизвестному 200 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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