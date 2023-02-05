Нецензурная брань у крейсера «Аврора» обошлась петербуржцу в 10 суток ареста

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности за нецензурную брань вблизи крейсера «Аврора». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Поясняется, что 3 февраля мужчина находился рядом с крейсером и выражался грубой нецензурной бранью. Проследовать вместе с сотрудниками полиции он отказался, а вот общественный порядок продолжал нарушать.

Признавать свою вину мужчина не стал, отметив, что мало сквернословит.

«В ноябре 2022 вернулся из армии, хочет устроиться бортпроводником, но нигде набора нет, поэтому неделю поработал официантом. Дополнил, что помогает своей пожилой матери, сказать, сколько маме лет не смог. Противоправных действий не совершал, а полиции не понравился его плакат и высказывания в отношении Сергея Владимировича», — так пояснил свои действия мужчина полицейским.

Тем не менее мужчина получил 10 суток ареста.