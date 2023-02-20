На неделе погода в Петербурге подморозит жителей и гостей города

Сегодня, 20 февраля, петербуржцев разбудило морозное утро. В центре города температура воздуха опустилась до -12 градусов, а по окраинам и вовсе до -16. Такие данные приводит главный городской синоптик Александр Колесов.

С его слов, на этой неделе жителей и гостей города ждет морозец. Скорее погода будет похожа на ту, что была в новогодние каникулы, утверждает он. Более того, к середине недели в Петербург нагрянет антициклон, которые только усилит морозы.

Синоптик предполагает, что такая погода продержится в Санкт-Петербурге до прихода следующего циклона, который ожидается с 23 на 24 февраля. Этот антициклон должен бонусом принести в Петербург еще и снег, говорит он.

В ближайшее же время заметных осадков в городе не ожидается, даже солнце заглянет в Петербург, но только в середине недели.

По температуре воздуха, в ночные часы в Санкт-Петербурге понижение и до -10…-15 градусов, в окрестностях еще ниже до -15….-20 градусов. Днем будет градусов -5…-7, но максимально и только в середине дня.