Лавочка прикрыта: в Петербурге нашли пятерых интернет-мошенников

Сотрудники экономической полиции Санкт-Петербурга задержали пятерых членов организованной группы, на протяжении последних четырех лет занимавшейся обманом покупателей интернет-магазинов. Все они являются жителями города Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали в ведомстве, мошенники создали около 70 различных сайтов, где можно было приобрести от платьев и костюмов до штор и электроники. Указывалось, что товары высшего качества, хотя на деле текстиль отшивался кустарным способом в Иваново, а техника закупалась оптовыми партиями через торговых посредников из различных регионов России.

Чтобы привлечь внимание жителей, мошенники указывали цены значительно ниже рыночных, а иногда и предоставляли скидки аж до 97%. Рекламировались товары в популярных социальных сетях.

Покупатели оставляли свои данные на сайте, потом им звонили из колл-центра, сотрудники которого навязывали приобретение новых товаров. Зачастую покупатель соглашался. Свою посылку покупатели забирали на почте. Их уведомляли о том, что в случае отказа от ее получения, покупатель будет обязан уплатить штраф и возместить все расходы компании. Оплата товара производилась до проверки содержимого посылки.

Средний чек покупки составлял 4-5 тысяч рублей. Позже, вскрыв посылку, покупатель обнаруживал лишь несколько тряпок себестоимостью 200-300 рублей. А иногда приходили и пакеты с землей и песком. Вернуть товары или деньги за них не представлялось возможным в связи с тем, что контакты интернет-магазина переставали работать.

В совокупности от интернет-мошенников пострадали около 150 человек из 30 регионов России.