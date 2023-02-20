Кроссовки украл, но удрать не смог: в Петербурге задержали вора спортивных товаров

Что только не крадут воры, однако, кажись, они все-таки немного обмельчали. В Невском и Московском районах Петербурга рогвардейцы выловили воров, которые решили ограбить спортивные магазины.

Так, в магазине на Ивановской улице задержали одного воришку, который решил стащить кроссовки стоимостью девять тысяч рублей. Похищенное изъяли, а мужчину доставили в отделение полиции.

Спустя полчаса росгвардейцам пришлось выезжать в спортивный магазин этой же сети, но расположенного на Пулковском шоссе в Московском районе. Там задержали рецидивиста, похитившего спортивные брюки, кофту и нижнее белье общей стоимостью чуть более 9000 рублей. При этом похищенные брюки он попытался выдать за свой шарф, обмотав их вокруг шеи, а остальные товары спрятал в сумке.

И этого вора тоже доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.