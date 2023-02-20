Помощь ближнему: как стать донором

У всех на слуху такое дело как донорство. Возможно, кто-то даже задумывается о том, что хотел бы помочь. Но многие банально не знают, кто может стать донором и что для этого нужно. Рассказываем, как все устроено.

Так, чтобы стать донором, вам должно быть от 18 до 60 лет, а ваш вес должен быть не менее 50 килограмм. Также у вас должна быть местная регистрация. Однако определенные ограничения все-таки есть. Существует ряд заболеваний донора, при которых кровь может быть опасна для реципиента: инфекционные заболевания, злокачественные опухоли, болезни крови, заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы и др. Также не могут быть донорами лица, зависимые от алкоголя или психоактивных веществ.

Есть и другие противопоказания к донорству. Так, нельзя быть донором три года после посещения субтропических стран, где распространена малярия, год после рождения ребенка, нанесения татуировок или пирсинга, контакта с больными гепатитом В и С или прививки от этих заболеваний, полгода после операции или если человек сам получал донорскую кровь, месяц после гриппа и ОРВИ или прививок вакцинами.

Также многих волнует вопрос, можно ли как-то заразиться во время сдачи крови? Медики говорят, что нет. Для процедуры используются только стерильные инструменты, которые вскрываются в присутствии донора и уничтожаются после применения.

Кроме этого, важно помнить, что за день-два нужно сдать кровь на анализы. Так будет собрана информация о вашей группе крови, резус-факторе и наличии заболеваний. За трое суток — не употребляйте обезболивающие. За двое — откажитесь от алкоголя. Накануне сдачи крови не ешьте жирного, молочного, мясного. За пару часов до сдачи крови съешьте лёгкий завтрак. Не курите за час до процедуры.

Как часто можно сдавать кровь? Не чаще пяти раз в год, при этом перерывы между процедурами должны быть не менее двух месяцев. После сдачи плазмы или тромбоцитов повторно стать донором можно уже через две недели. При этом нельзя сдавать плазму более 12 раз в год, поскольку вместе с ней организм теряет важные белки.