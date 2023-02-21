В Петербурге 12-летняя школьница отравилась угарным газом в ванной

Как сообщает СУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в одном из домов города по улице Зайцева 12-летняя школьница потеряла сознание, когда лежала в ванной. Причина — отравление угарным газом.

Мать девочки вовремя вызвала скорую помощь, сейчас медики оценивают состояние девочки как удовлетворительное. Девочку перевели из отделения реанимации в отделение детской больницы, говорят в следкоме.

Следователи осмотрели место происшествия. По предварительным данным, были нарушены правила установки и эксплуатации газовой плиты. Теперь будет провдеена техническая экспертиза, которая должна показать, почему в ванной комнате скопился угарный газ в высокой концентрации.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение, говорят представители следственных органов