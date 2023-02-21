Зато своё: сколько лет нужно петербуржцам, чтобы накопить на свой дом?

Многие мечтают о том, чтобы жить в собственном доме. Правда, есть одно но: хотелка эта не из бюджетных. По данным портала «Мир квартир», при зарплате в 63 тысячи рублей россиянин сможет накопить на дом за 6 миллионов за восемь лет. Аналитики портала также подсчитали, сколько времени на это потребуется жителям разных регионов.

Отметим, что средние ценовые данные по частным домам были взяты из собственной аналитики портала, данные по заработной плате — из открытых данных Росстата РФ. Так, если житель Санкт-Петербурга будет зарабатывать чуть более 82 тысяч рублей в месяц, то ориентировочно через 19,4 года он сможет приобрести дом стоимостью 19 миллионов рублей.

Сложнее всего накопить жителям Чечни. Там средняя зарплата составляет 35,1 тысячи рублей в месяц, а стоимость дома — 10,2 миллиона рублей. Поэтому срок, за который житель республики накопит на отдельно стоящий коттедж, составляет 24,3 года.

Также в аутсайдерах оказались Дагестан (22,8 года), Ингушетия (22,1 года), Севастополь (21,9 года), Крым (19,4 года), Краснодарский край (18,4 года), Калининградская область (17,9 года), Карачаево-Черкесия (17,1 года) и Кабардино-Балкария (16,4 года). Москва также оказалась в этом списке — жителям города понадобится 16,1 года.

Быстрее других накопят себе на дом жители Кемеровской (4 года), Магаданской (4,1 года), Архангельской (4,2 года), Курганской (4,6 года) областей, Еврейской АО (4,8 года).