Эксперты рекламного рынка обсудили новый закон о маркировке

Санкт-Петербургская Международная Бизнес-Ассоциация (СПИБА) провела конференцию «Маркировка контента: молчать нельзя постить».

Аналитики и эксперты рынка рекламы обсудили новый закон о маркировке материалов, который создал вокруг себя много шума в сфере пиарщиков и СМИ.

Пока новые правила маркировки контента пока действуют в тестовом режиме. С 1 марта 2023 года регулятор грозился ввести штрафы, однако авторы поправок в «Закон о рекламе» столкнулись с таким количеством критики и вопросов, что уже заявили об отсрочке карательных мер.

Большинство крупных рекламораспространителей несмотря на отсутствие санкций начали соблюдать новые требования сразу же с 1 сентября 2022 года. По последней открытой статистике, в ЕРИР уже загружены данные по более чем 12 млрд креативов, 6 млн договоров и свыше 4 млн актов за рекламные размещения. Новость о пролонгации тестового периода игроки рынка встретили без особого энтузиазма – нет повода расслабляться.

На встрече обсудили базовые и спорные вопросы: кому и зачем регистрировать в ОРД, что такое токен и как его получить, что такое ЕРИР. Прокомментировали ситуацию представители рекламных агентств, лингвисты и юристы.

Коммерческий директор сейлз-хауса «Балт2 Медиа» Илья Янчук рассказал, что уже с 2022 года идет работа в данном правовом направлении, что уже есть практический опыт по распространению и маркировке рекламных материалов, а проведения PR-кампаний идет с учетом новых требований.

«Наш сейлз-хаус на сегодняшний день решает сам все вопросы по организации работы с ОРД, присвоению токенов, избавляем наших клиентов от лишней бюрократии. Мы берем на себя весь операционный блок по запуску рекламных кампаний. Наша компания рассказывает партнерам о всех тонкостях и рисках новых реалий. Юристы компании проводят разъяснительную работу как с сотрудниками внутри компании, так и при необходимости организовываем встречи с рекламодателями для уточнения правовых нюансов», — прокомментировал ситуацию Илья Янчук. «Ко всем размещениям стали предъявляться более жесткие требования. Все эти аспекты приводят к подорожанию услуг и увеличивают сроки размещения. Не все заказчики готовы к таким условиям, поэтому мы находим индивидуальные решения, берем на себя все правовые риски», — рассказывает Илья Янчук.

Новые реалии также прокомментировала эксперт-лингвист Городского учреждения судебной экспертизы Наталия Моисеева-Пронь:

«По своему опыту скажу, что это совершенно неверный подход, когда юристы должны проверять рекламность материала. Юристу не доказать какова цель текста, это может сделать только филолог, потому что здесь идут инструменты коммуникативного анализа. Любой текст кому-то адресован, поэтому это очень шаткий критерий». Думаю, что если вы честны, то доказывать не придется, – подытоживает лингвист. – Вероятно, это закон все же о налоговом обложении и контроле. Думаю, что его реализация откладывается, потому что как раз пока не придумано инструментов, которые бы дали четкое регулирование».

Оптимизм эксперта разделяет и глава агентства 4D Наталья Белкова. «Хочется верить, что письмо РКН о пресс-релизе – это тоже некий пиар-инструмент привлечения внимания к закону, и в конечном итоге все же пресс-релиз оставят в стороне». По словам Натальи, редакции большинства СМИ пока работают в прежнем режиме, считая, что правки касаются только рекламных текстов: если редактор пропустил новость на ленту, то и регуляторам придраться будет не к чему»