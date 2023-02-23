Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге снижается

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге за прошедшую неделю оказалась на 14% ниже недельного эпидемиологического порога и на 7,5% ниже, чем на прошлой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

«За 7-ю календарную неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге по совокупному населению зарегистрирована на 14% ниже недельного эпидемического порога и на 7,5% ниже в сравнении с предыдущей 6-й неделей», а – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Также эксперты Роспотребнадзора напоминают о необходимости обращения к врачу, в случае обнаружения симптомов гриппа и ОРВИ.

«Не занимайтесь самолечением», – добавили в сообщении.

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