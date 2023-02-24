Квартиры VS Отели: стало известно, чему отдают предпочтение туристы Петербурга

С приближением весны стали оттаивать не только дороги, но и туристы, которые постепенно заполняют Северную столицу. Для любого путешественника одним из главных вопросов является выбор места, где можно остановиться. Предпочтения у всех разные, кому-то подавай отели все включено, а кто-то любит решать все сам, поэтому снимает квартиры.

Так вот, туристы, приезжающие в Петербург, стали все-таки больше отдавать предпочтение различным отелям, а не апартаментам или съемным квартирам. Для понимания: в 2022 году загрузка местных отелей достигала 65%. При этом на трехвездочные отели пришлось 15% от всего спроса. А вот в случае с пятизвездочными спрос упал, но не значительно — на 5%.

По данным издания «Деловой Петербург», из 8 миллионов туристов, посетивших Петербург в 2022 году, примерно 3,5 миллиона принимали решение жить в гостиницах и хостелах. Это на 700 тысяч человек больше, чем тех, кто снимал жилье, жил у родственников и знакомых.