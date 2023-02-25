Создали проблем на пять лет: каково положение дел в импортозамещении

Последний год мы только и делаем, что занимаемся импортозамещением различной продукции. На потребительских рынках уход западных поставщиков наиболее заметен, но эти рынки, как правило, высококонкурентны, и на них идёт активное замещение брендами из таких стран как Китай и Турция. Об этом в разговоре с Gazeta.SPb сказал экономист Александр Лапин.

А вот последствия ухода промышленной продукции — машин и оборудования — пока не дали о себе знать, считает эксперт. Именно этот процесс растянется еще на три-пять лет, только тогда можно будет судить, насколько ситуация критична.

Кроме этого, не просто замещать России и пробелы в сферах телекоммуникационного оборудования, медицинского оборудования. Более того, проблема заключается не только в том, чтобы заместить продукт, но в и том, что замена часто отличается по качеству и цене, говорит эксперт.