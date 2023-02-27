В Петербурге спрос на покупку жилья бизнес-класса упал на 23%

В 2022 году на первичном рынке жилой недвижимости бизнес-класса в Санкт-Петербурге продали 2,9 тысячи квартир, что на 23% уступает показателям годичной данности. Такие данные получили эксперты консалтинговой компании «NF Group»

«Такое снижение спроса обусловлено, в том числе изменением коммерческих условий в большинстве объектов: за 2022 год средневзвешенная цена предложения в домах бизнес-класса выросла на 18% и достигла 362 тысяч рублей за квадратный метр», – пояснили в пресс-службе организации.

По итогам 2022 года продажи квартир бизнес-класса на первичном рынке Северной столицы потеряли 23% по числу успешно реализованных единиц жилья и 27% – по площади. Отчасти снижение спроса эксперты объясняют геополитическими событиями и экономической неопределенностью.

Также отмечается, что при этом количество квартир, находящихся в продаже на первичном рынке, выросло на 6% и составило 3,2 тысячи.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге спрос на комнаты активно растет.

недвижимость покупка жилья


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Детский омбудсмен рассказала о необходимости введения сертификатов для ...
Ветер возвращается: в МЧС предупредили об ухудшении погоды в Петербурге
В Петербурге мошенник обманул гражданина Китая на 7,5 млн рублей
«Транснефть» объяснила, почему поставки в Польшу прекратились
В Петербурге осужден лже-заводчик породистых щенков
Стали известны подробности потасовки подростков в ТРЦ «Галерея»
90-летнего Киркорова выписали из больницы
Основательница петербургского театра утонула в море в Грузии