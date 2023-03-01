В петербуржском аэропорте Пулково внедрили мобильные посадочные талоны на базе российского ПО

Компания «Воздушные Ворота Северной Столицы» сообщил о запуске в Пулково сервиса мобильных посадочных талонов. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Так, услуга уже доступна для всех перевозчиков, но только на российских направлениях. Как рассказал операционный директор компании Андрей Дробович, такое решение обосновано тем, что в 2023 году активно продвигается политика импортозамещения. В Пулково новую систему смогли развернуть за один месяц.

С 1 марта услуга доступна для всех перевозчиков, выполняющих рейсы на российских направлениях. Услуга нацелена на путешественников, планирующих перелет с ручной кладью. Пассажирам с багажом необходимо будет обратиться на стойку регистрации.

Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру нужно зарегистрироваться на рейс онлайн и получить электронный посадочный талон. Предъявить талон можно будет с помощью телефона.