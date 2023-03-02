От футбола к цифрам: в Петербурге откроют государственный центр киберспорта в 2024 году

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга появится центр киберспорта площадью 550 квадратных метров. Объект предоставит возможность всем желающим заниматься бесплатно.

«В помещении, площадью более 550 квадратных метров, разместят основной зал для турниров с видеостеной и зоной для болельщиков, а также два малых игровых зала для командных тренировок», – рассказали на официальной странице администрации района во «ВКонтакте».

Также отмечается, что центр будет расположен на проспекте Наставников. Базой для него станет районный Центр спорта, где в настоящий момент проводятся ремонтные работы. Помимо соревновательных залов внутри разместятся четыре кабинета для обучения, а также пространство активного отдыха с приставками и платформами виртуальной реальности.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что что изменится в Год педагога и наставника.

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