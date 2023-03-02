Путин рассказал, что изменится в Год педагога и наставника

В Российской Федерации открывается год педагога и наставника. Есть большое количество связанных с этим вопросов, все из которых обязательно будут обсуждаться и решаться, заявил президент страны Владимир Путин.

«Мы открываем сегодня Год педагога и наставника. Знаю, что вопросов очень много, мы обязательно их будем обсуждать, обсудим все эти вопросы», – рассказал он в ходе своего обращения к участникам пилотной образовательной программы «Школа наставника».

Согласно заявлениям главы государства, вопросы, которые поднимут на обсуждение, будут касаться социального статуса, улучшений условий труда, преподавания общественно-значимых дисциплин, наставничества, а также технического состояния образовательных учреждений.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в текущем году в Санкт-Петербурге откроются еще 100 новых первых классов.