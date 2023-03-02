Школьников много не бывает: в 2023 году в Петербурге откроют еще 100 первых классов

К будущем учебном году на территории Санкт-Петербурга откроются 2300 первых классов – это на 100 больше, чем есть в настоящий момент. Информацию сообщили в пресс-службе городского правительства.

«К 1 сентября в Петербурге будет открыто 2300 первых классов, что на 100 больше, чем сейчас», – написали в официальном telegram-канале Смольного со ссылкой на заместителя председателя комитета по образованию Татьяну Васильеву и начальника отдела общего образования Анну Грубскую.

Отмечается, что подача заявлений на зачисление детей в первый класс в школы, которые находятся на территории района проживания семьи, будет открыта1 апреля по 30 июня. В школы других районов города – с 6 июля по 5 сентября.

«В отдельных случаях администрации районов имеют право закрепить за домом две – три близлежащие школы. Это делается для того, чтобы у родителей был более широкий выбор», – отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в 1,5 раза больше школьников стали готовиться к ОГЭ с репетиторами.

Александр Беглов первый класс


 

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