В 1,5 раза больше школьников стали готовиться к ОГЭ с репетиторами

Все больше выпускников обращаются к репетиторам для подготовки к экзаменам. Так о том, что его ребенок-девятиклассник берет частные уроки, сообщает каждый второй родитель. Два года назад этот показатель был вдвое ниже, выяснили исследователи сервиса Superjob.

«[…] о том, что у ребенка есть репетитор, рассказал 51% родителей 9-классников и 48% родителей 10-11-классников», – говорится в сообщении от пресс-службы организации.

Также отмечается, что учащимся 7-8 классов чаще всего нанимают преподавателей по английскому, алгебре и геометрии, а также русскому языку. В большинстве случаев репетиторы помогают детям этого возраста повысить успеваемость и сделать домашние. Также возможна помощь в подготовке к олимпиадам и школьным проектам.

Говоря о будущих выпускниках, родители ставят на первый план подготовку к экзаменам – ОГЭ и ЕГЭ. В связи с этим наиболее востребованы репетиторы по обязательным для сдачи предметам – алгебре, геометрии и русскому языку.

«Родители 9-классников тратят на частные уроки в среднем по 3800 рублей в неделю, родители учеников 10 и 11 класса – в среднем по 5000 рублей», – посчитали эксперты.

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