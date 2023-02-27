Детям — не жалко: школьные автобусы смогут ездить по платным дорогам без оплаты

Школьные автобусы смогут бесплатно проезжать по платным дорогам. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной Думы Российской Федерации.

«По платным дорогам дети смогут ездить с большим уровнем комфорта и безопасности, быстро и без пробок, а значит, будут меньше уставать», – процитировали спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина в ее официальном telegram-канале.

Также парламентарий отметил, что вводимая с нового учебного года возможность бесплатного проезда позволит сэкономить муниципальные, школьные и семейные бюджеты.

«Уже сейчас бесплатно по платным дорогам и участкам трасс могут ездить рейсовые автобусы, автомобили спецслужб и почтовой связи», – добавили в сообщении.

Ранее Gazeta.spb рассказывали о том, что, какие законы, по словам Вячеслава Володина, начнут действовать в марте.