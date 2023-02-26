Володин рассказал о законах, начинающих действовать в марте

В марте текущего года вступят в силу несколько законов. Каких именно, рассказал спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

«С 1 марта в Москве, Белгородской и Московской областях заработает эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Это сделает легче жизнь маломобильных граждан», – заявил он в своем официальном telegram-канале.

Также отмечается, что граждане, проживающие в Луганской, Донецкой народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областей будут обеспечены мерами социальной поддержки в соответствии с государственными стандартами. К ним относятся: бесплатная медицинская помощь, пенсии, выплаты на детей, пособия и льготы.

Также Вячеслав Володин рассказал о начале действия запрета на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках.

«Раньше их могли содержать без еды и воды, в тесноте, без надлежащего ухода. Такие ситуации должны быть исключены», – подчеркнул он.

Отдельное внимание в публикации уделялось закону, не позволяющему судимым за тяжкие преступления работать в качестве водителей такси.

Кроме того, Володин рассказал о повышении акцизов на табачную продукцию и жидкости для вейпов (электронных сигарет – прим. ред.). Согласно опубликованным данным, с 1 марта акциз на сигареты составит не менее 3536 рублей на тысячу штук, 8669 рублей – на килограмм табака и 20 рублей – за миллилитр жидкости для электронных сигарет.

Владельцев сервисов с объявлениями с ежедневной аудиторией от 100 тысяч пользователей предупредили о новых обязанностях. Теперь они должны будут пресекать размещение экстремистских и других запрещенных материалов. Еще одно нововведение – обязательная установка единого измерителя аудитории.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, какие законы действуют в Российской Федерации с февраля.