Володин рассказал, какие законы вступают в силу в феврале

В феврале на территории Российской Федерации вступят в силу несколько законов. О главных из них рассказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Материнский капитал будет проиндексирован на 11,9 % и составит 587 тысяч рублей на первого ребенка, 775,6 тысяч рублей – на второго. Помощь семьям, создание всех условий для развития и воспитания детей – приоритет государственной политики России», – процитировали его слова нижней палаты парламента.

Также отмечается, что с 1 февраля начнут действовать ответные меры на введение потолка на российские энергоресурсы. По словам Вячеслава Володина, времена «стабильности, экономического роста и низких цен — в прошлом».

Отдельное внимание в пресс-службе Государственной Думы уделили вопросу охоты. Так в феврале начинают действовать изменения в профильном законе, которые позволяют госинспекторам проводить постоянные рейды, которые позволят выявлять нарушения. Госслужащим также предоставлено право на применения физической силы и оружия для задержания нарушителей и браконьеров.

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